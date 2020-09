Schwerpunkte

Themenvielfalt im Kinderhaus beeindruckt

09.09.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Neues Kinderhaus Im Warnenberg in Oberboihingen geht mit Beginn des neuen Kindergartenjahrs am 14. September in Betrieb

Im Foyer stapeln sich die restlichen Umzugskartons. Noch fehlt das Geländer an der Holztreppe, die die Ebenen des zweigeschossigen Kinderhauses miteinander verbindet. In dem scheinbaren Durcheinander verfolgen alle, egal ob Handwerker oder Erzieherin, ein gemeinsames Ziel: bis zur Eröffnung am Montag mit den letzten Arbeiten und mit Einräumen fertig zu werden.

OBERBOIHINGEN. Nach knapp eineinhalbjähriger Bauzeit und einem vorausgegangenen langjährigen Rechtsstreit zwischen einem Grundstückseigner und der Gemeinde, der zugunsten der Kommune ausgegangen ist, kann das Kinderhaus Im Warnenberg zum neuen Kindergartenjahr 2020/2021 endlich in Betrieb genommen werden. Bereits in dieser Woche können sich Eltern schon mal vorab ein Bild vom neuen Gebäude machen. Das Angebot des Kinderhauses, die Eltern vor Eröffnung durchs Haus zu führen, wird laut Kinderhausleiterin Melina Single vielfach angenommen.