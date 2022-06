Schwerpunkte

The Bassface Swing Trio verführte das Publikum in der Schlosskapelle in Köngen.

28.06.2022 05:30, Von Albrecht Nissler — E-Mail verschicken

Konzert: The Bassface Swing Trio verführte das Publikum in der Schlosskapelle in die Welt des traditionellen Jazz. Grandiose Vorstellung auf der Spur von Oscar Peterson.

Nach Krankheit eines Bandmitglieds und durch den Ersatz eines anderen Musikers wurde aus dem Thilo Wagner Trio am Freitag kurzerhand The Bassface Swing Trio. Foto: Nissler

KÖNGEN. Angekündigt war das Thilo Wagner Trio. Für den krankheitsbedingt ausgefallenen Schlagzeuger Gregor Beck sprang am Freitagabend kurzfristig Florian Hermann ein, und schon stand eine Band mit anderem Namen auf der Bühne im Jazz-Club Schloss Köngen. Vom Programm und der Spielweise her identisch ausgelegt, verführte The Bassface Swing Trio die Zuhörer in der gut besetzten Schlosskapelle in die Welt des traditionellen Jazz.