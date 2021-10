Schwerpunkte

Tennisclub arbeitet mit Nabu zusammen

26.10.2021 05:30

WENDLINGEN. Über eine Spende des Tennisclubs Wendlingen (TCW) hinaus hat sich eine weitere Zusammenarbeit des Vereins mit dem Naturschutzbund (Nabu) ergeben. Der TCW spendete 150 Euro an den Nabu. Die Einnahmen, die durch das Startgeld beim Family-Day im September erzielt wurden, wurden komplett an den Nabu gespendet. Sandra Ziegler und Sandra Roehl vom Nabu Köngen-Wendlingen nahmen die Spende von der TCW-Vereinsvorsitzenden Andrea Bischof-Weber kürzlich in Empfang. Der TCW freut sich nun auf weitere zukünftige Projekte, die man gemeinsam mit dem Nabu realisieren will. Geplant sind beispielsweise der Bau eines Wildbienen-/Insektenhauses im Rahmen eines Eltern/Kind-Nachmittages sowie der Bau von Brutplätzen für heimische Vögel. Der Nabu steht bei diesen Projekten mit Rat und Tat zur Seite. pm/red