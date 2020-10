Schwerpunkte

Telefonische Bürgersprechstunde

20.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Andreas Schwarz, Landtagsabgeordneter der Grünen, bietet am Freitag, 23. Oktober, ab 9 Uhr eine telefonische Bürgersprechstunde an. Persönliche Anmeldungen hierzu nimmt das Wahlkreisbüro in Kirchheim unter Telefon (0 70 21) 9 31 70 40 vormittags von 9 bis 12 Uhr entgegen.