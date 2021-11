Schwerpunkte

Telefonica-Netz in Wendlingen gestört - Kein Empfang bei O2

18.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Foto: Symbolbild

WENDLINGEN. Seit 11. November ist das Mobilfunknetz des Anbieters O2 in Wendlingen gestört. Betroffen sind die Basisstationen in der Wilhelmstraße und in der Ulmer Straße, wie das Unternehmen Telefonica auf Nachfrage der Wendlinger Zeitung mitteilte. Obwohl seit Auftreten der Störung fast eine Woche vergangen ist, konnte das Unternehmen noch keine Informationen darüber geben, was die genaue Ursache für die Beeinträchtigungen ist. sg