Schwerpunkte

Tatort Köngen: Vier Jahre und neun Monate Haft für den Angeklagten

10.01.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Am Stuttgarter Landgericht wurde am Freitag das Urteil gegen einen 36-jährigen Mann gesprochen, der angeklagt war, zwischen 2007 und 2010 an der kleinen Schwester seiner Ex-Freundin schweren sexuellen Missbrauch begangen zu haben. Die Erwähnung spezieller Vorlieben des Mannes überzeugten das Gericht von der Schuld des Angeklagten.

STUTTGART/KÖNGEN. Am Freitag ging mit einem langen Verhandlungstag der Prozess gegen einen 36-Jährigen aus dem Kreis Göppingen zu Ende. Der Mann war angeklagt, einem zur Tatzeit zwischen sieben und elf Jahre alten Mädchen, der jüngeren Schwester seiner damaligen Freundin, schweren sexuellen Missbrauch, meist unter Vorgabe anatomischer Untersuchungen, angetan zu haben. Das Gericht sah den Vorwurf am Ende als erwiesen an und verurteilte den Mann zu vier Jahren und neun Monaten Haft. Der Anwalt des Angeklagten, Marc Reschke, kündigte an, das Urteil überprüfen zu lassen, also Revision einzulegen. So lange ist es nicht rechtskräftig.