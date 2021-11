Schwerpunkte

Tatort Köngen: Mann wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

30.11.2021 05:30

Vor dem Stuttgarter Landgericht ist ein Mann angeklagt, der zwischen 2007 und 2010 der kleinen Schwester seiner damaligen Freundin sexualisierte Gewalt angetan haben soll. Die Taten sollen unter anderem in Köngen, Wendlingen und Nürtingen stattgefunden haben.

STUTTGART/KÖNGEN. Die Wahrheitsfindung wird sich in dem Fall, der gerade vor der 5. Großen Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts verhandelt wird, vermutlich schwierig gestalten. Die angeklagten Taten des schweren sexuellen Missbrauchs liegen lange zurück, der Angeklagte bestreitet alle Vorwürfe.

Der Mann, der vor Gericht steht, ist ein 36-Jähriger aus dem Kreis Göppingen. Die Übergriffe sollen sich in den Jahren 2007 bis 2010 oder 2011 ereignet haben. Damals war die Betroffene zwischen sieben und elf Jahre alt. Staatsanwalt Jan Savas listete eine ganze Reihe an Taten auf, die sich in fast gleichförmiger Art an verschiedenen Orten abgespielt haben sollen.

Unter anderem im Nürtinger Hallenbad und im Wendlinger Freibad. Der Angeklagte und seiner damaligen Freundin sollen regelmäßig mit der Betroffenen und ihrer Zwillingsschwester ins Bad gegangen sein. Dabei soll der Angeklagte dem Mädchen in der Umkleidekabine sexualisierte Gewalt angetan haben, während die beiden anderen Schwestern in einer anderen Umkleide waren.