Talkrunde bei den Kulturtagen

20.06.2020

WENDLINGEN (pm). Die Stadt Wendlingen hat in Zusammenarbeit mit mehreren Kulturträgern in der Stadt mit den Kulturtagen 2020 ein Format gefunden, mit dem Veranstaltungen wieder möglich sind. Innerhalb kürzester Zeit haben die einzelnen Anbieter ein abwechslungsreiches Programm aus Information, Musik, Kabarett und Kindertheater zusammengestellt. Der Stadt, aber auch allen Veranstaltern, so heißt es in einer Pressemitteilung, sei es ein großes Anliegen, sowohl der Bevölkerung wieder die Möglichkeit zu geben, in diesen Bereichen das gesellschaftliche Leben aufzunehmen, als auch vielen Kulturtreibenden wieder Auftrittsmöglichkeiten zu bieten.