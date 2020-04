Tagesmütter suchen neue Mitarbeiterinnen

30.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Qualifizierungskurse laufen derzeit online

In der Alten Schule in Oberboihingen treffen sich Tagesmütter aus Oberboihingen und Unterensingen normalerweise regelmäßig mit ihren Kindern und Tageskindern. Das Bild wurde vor der Corona-Epidemie aufgenommen. pm

OBERBOIHINGEN (pm). Tagesmütter betreuen bis zu fünf Kinder im Alter von Null bis 14 Jahren bei sich daheim, im Zuhause der Kinder oder auch in anderen geeigneten Räumen. Die familiäre Betreuung eignet sich für Säuglinge und Kleinkinder ebenso wie für ältere Kinder in Ergänzung zu Kindergarten oder Schule. Die Betreuungszeit kann nach Bedarf vereinbart werden und bietet Eltern so die Chance, Familie und Beruf besser unter einen Hut zubringen.