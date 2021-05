Schwerpunkte

Tag des Wanderns am 14. Mai

10.05.2021

Albverein Oberboihingen lädt ein zur Entdeckungstour rund um Gemeinde

OBERBOIHINGEN (pm). Der Deutsche Wanderverband, dem sich auch der Schwäbische Albverein neben 70 anderen Wandervereinen in Deutschland angeschlossen hat, wurde am 14. Mai 1883 in Fulda gegründet. An diesem Tag soll das Wandern wieder sicht- und erlebbar gemacht werden. Wenn auch gerade keine Gruppenwanderungen möglich sind, so kann doch immerhin individuell oder in Klein- und Familiengruppen gewandert werden.

Dass Wandern entschleunigt, Spaß macht, und dass man dabei noch etwas für seine Gesundheit tut, dürfte mittlerweile allgemein bekannt sein: Der Vorteil regelmäßiger Wanderungen ist, dass das Herz-Kreislauf-System gestärkt und der ganze Körper besser durchblutet wird. So wird die Muskulatur gekräftigt und Gelenke, Bänder und Sehnen werden beim Wandern besser mit sauerstoffhaltigem Blut versorgt. Zudem harmonisiert Wandern den Blutdruck und beugt Übergewicht und Diabetes vor. Wandern gehört gerade während der Corona-Pandemie zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen.