20.06.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Gedenktag der Opfer von Flucht und Vertreibung: Der 87-jährige Ewald Dubb ist einer der Letzten aus der Generation der Karpatendeutschen. In den Wirren des Krieges wurde er als Neunjähriger von seinen Eltern getrennt.

Anni und Ewald Dubb waren Mitglied in der Schmiedshauer Trachtengruppe. Foto: privat

WENDLINGEN. Wie fragil der Friede sein kann, das erleben aktuell ganz besonders die Menschen in der Ukraine. Viele Ukrainer verlassen deshalb ihre Heimat und suchen Schutz im Ausland. Weltweit sind nach neuesten Zahlen der Vereinten Nationen bis zu 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Mit dem 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, soll an diese Menschen erinnert werden. Neben den weltweiten Opfern von Flucht und Vertreibung soll mit dem nationalen Gedenktag (seit 2015) insbesondere an die deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen gedacht werden, die als Folge des Zweiten Weltkriegs ein solches Schicksal erleiden mussten.