Schwerpunkte

Südliche Alleenstraße bis 30. Juni dicht

04.06.2022

KIRCHHEIM. Ab Mittwoch, 8. Juni, wird die südliche Alleenstraße zwischen der Hindenburgstraße und dem Kreisverkehr Jahnstraße aufgrund von Straßensanierungsarbeiten voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 30. Juni.

Der Verkehr von der östlichen Alleenstraße aus Richtung Amtsgericht kommend wird geradeaus über die Strecke Hindenburgstraße-Gaiserplatz-Schöllkopfstraße-Ziegelstraße-Hahnweidstraße-Jahnstraße umgeleitet. Der Verkehr aus der östlichen Alleenstraße wird entsprechend in entgegengesetzter Richtung geleitet.

Aus Richtung Gaiserplatz/Hindenburgstraße kommend ist eine Einfahrt in die südliche Alleenstraße (in Richtung Rossmarkt und Altes Haus) nicht möglich und nur die Geradeausspur in Richtung Amtsgericht befahrbar. Der Verkehr wird über die östliche und nördliche Alleenstraße umgeleitet.

Die Parkplätze im Bereich der Schlossmauer sind von der westlichen Alleenseite aus Richtung Tiefgarage Schweinemarkt und Schülestraße kommend anfahrbar. Die Ausfahrt in die Alleenstraße ist für die Dauer der Vollsperrung nur nach rechts in Richtung Kreisverkehr Jahnstraße möglich.

Der Rossmarkt-Parkplatz ist von der östlichen Alleenstraße vom Amtsgericht kommend anfahrbar. Eine Ausfahrt ist ebenfalls nur in östliche Richtung möglich. pm