Street-Food-Festival lockte viele Besucher nach Wendlingen

20.06.2022 16:02, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Das Street-Food-Festival in Wendlingen erwies sich am Wochenende als wahrer Besuchermagnet. Bis zu 20 Minuten Wartezeit nahmen die Besucher auf sich, um an einem der acht Food-Trucks zu essen. Mehr Bilder finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Die Spezialitäten aus den acht Food-Trucks lockten in die Stadt. Foto: Jüptner

WENDLINGEN. Eilig wird am Stand von Cric e Croc am Freitagabend noch schnell frischer Teig für Panzerotti ausgerollt, während in der Fritteuse eine frische Ladung Arancini brutzeln: Von Hand zubereitete sizilianische Reisbällchen gefüllt mit Hackfleisch und Käse und im Teigmantel frittiert. „Wir wurden echt überrannt, wir müssen den Teig für morgen schon verarbeiten“ freut sich Carmelo Savasta im kleinen Food-Truck den er mit seiner Familie betreibt.