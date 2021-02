Schwerpunkte

Street-Art in seiner ganzen Bandbreite

27.02.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Das Projekt „Bunte Stromkästen“ soll zu einer großen Gemeinschaftsaktion werden, zu der die Bürger eingeladen sind

Grau und unscheinbar – werden sie für gewöhnlich gar nicht wahrgenommen. Doch das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Das von der Stadt Wendlingen in Kooperation mit der Netze BW initiierte Projekt „Bunte Stromkästen“ soll, wie der Titel schon sagt, mehr Farbe in die Stadt bringen.

Ein erstes Kunstwerk ist am Entstehen: gestern in der Albstraße von Christian Pomplun (rechts). Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Auftakt war am Freitagnachmittag in der Albstraße mit dem Street-Art-Künstler Christian Pomplun. Kein Unbekannter in Wendlingen, nachdem er sich mit einigen Graffitis in der Stadt verewigt hat wie am Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße, wo er auch Graffiti-Workshops gibt, oder in der Bahnhofunterführung, wo er im Auftrag der Stadt Wendlingen ein riesiges Kunstwerk mit der Spraydose geschaffen hat.