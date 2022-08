Schwerpunkte

Straßensperrungen während Wendlinger Zeitungslauf

01.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN. Am Freitag, 5. August, findet der 17. Wendlinger Zeitungslauf in der Innenstadt statt. Hierzu werden wieder einige wichtige Straßen zwischen Lauter und L 1200 gesperrt. Die Laufstrecke führt über die Bismarckstraße, Wilhelmstraße, Schillerstraße, Eugenstraße, Kirchheimer Straße, Brückenstraße, Goethestraße, Blumenstraße, Fabrikstraße, Hindenburgstraße, Ulrichstraße und Unterboihinger Straße wieder zurück zu Start und Ziel an der Gartenschule. Um die Laufstrecke entsprechend abzusichern, wird der Straßenzug ab etwa 18.15 Uhr schrittweise abgesperrt. Ein Befahren ist bis etwa 20.30 Uhr nicht möglich. Dies gilt besonders für Anwohner dieser Straßen zu beachten: Diejenigen, die in der Sperrzeit ihr Fahrzeug benötigen, werden gebeten, ihr Auto vor dem Lauf außerhalb des gesperrten Bereichs abzustellen.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Buslinie 154 bei ihrer Fahrt vom Bahnhof zwischen 18 und 21 Uhr die Haltestellen Goethestraße, Kirchheimer Straße und Am alten Sportplatz nicht anfahren kann. Nächste Haltestellen sind die Austraße und der Friedhof Wendlingen. Unmittelbar nach dem Ende des Rennens werden die Sperrungen weitestgehend wieder aufgehoben. pm