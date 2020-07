Schwerpunkte

Straßenkehrung

07.07.2020

WENDLINGEN (pm). Am Mittwoch, 8. Juli, findet im Gebiet westlich der Unterboihinger-, Brücken- und Pfauhauserstraße eine Straßenkehrung statt. Hilfreich wäre es, wenn an diesem Tag keine Hindernisse und parkende Fahrzeuge an den Straßenrändern stehen. Stellen, an denen zum Kehrzeitpunkt ein Hindernis oder ein Fahrzeug stand, werden nicht nachgekehrt. Hier sind dann die Anlieger gefragt. Straßenkehrungen verhindern übermäßigen Bewuchs der Straßenkanten und sorgen damit für einen längeren Bestand der Straßeninfrastruktur. Auch werden die Straßenabläufe nicht so stark verstopft, was bei Starkregen den Abfluss des Regenwassers erleichtert. Nicht zuletzt wird auch der Feinstaub von den Straßen entfernt, was zu einer saubereren Atemluft führt.