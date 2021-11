Schwerpunkte

Stipendium für Schülerin aus Wendlingen

11.11.2021 05:30, Von Jolyne Kamm — E-Mail verschicken

In diesem Jahr werden mit dem Programm „Talent im Land“ wieder Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg gefördert. Darunter ist Marion Vogl, Schülerin am Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen.

Die Wendlinger Schülerin Marion Vogl ist Stipendiatin des Programms „Talent im Land“.

WENDLINGEN. Seit 2003 vergibt die Baden-Württemberg Stiftung mit dem Programm „Talent im Land“ Schülerstipendien für faire Bildungschancen. Das Stipendienprogramm unterstützt begabte Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft auf ihrem Weg zum Abitur oder zur Fachhochschulreife Hürden zu überwinden haben. Dieses Jahr profitieren 53 Schülerinnen und Schüler von dem Programm, das von verschiedenen Stiftungen aus dem Land unterstützt wird.