Stiftung des Köngener Mäzens Kurt Ehmann unterstützt Projekte weltweit

05.11.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Köngens Altbürgermeister Hans Weil unterstützt mit Hilfe der Ehmann-Stiftung Projekte in Köngen und im Ausland

Der Name Ehmann ist in Köngen zunächst einmal untrennbar mit der Firma Almig (einst Alup) verbunden. Mit dem Erlös durch den Verkauf der Firma gründete Kurt Ehmann eine Stiftung. Die fördert bis heute etliche Projekte. Von Köngen über Kolumbien bis Vietnam reicht das Engagement, für das sich vor allem auch Altbürgermeister Hans Weil einsetzt.

Jugendliche im Förderzentrum im vietnamesischen Da Nang sortieren Gemüse – die Abnehmer sind Hotels. Foto: Reuther

KÖNGEN. Kurt Ehmann hat 1978 entschieden, seine Firma zu verkaufen. Aus gesundheitlichen Gründen. Er zog in die Schweiz. Nach Savognin in Graubünden. Ein paar Jahre also, bevor Hans Weil in Köngen Bürgermeister wurde. „Meine erste Begegnung mit Kurt Ehmann war 1982. Ich kannte die Familie damals gar nicht“, erinnert sich Weil. Damals ging es um den Rückkauf eines Gewerbegeländes durch die Gemeinde. Es existierte ein Vertrag, doch die Bedingungen waren nicht akzeptabel. Ehmann lud Weil in die Schweiz ein. Man verhandelte drei Tage. Und einigte sich. Das Leben ist ein Kompromiss , der sehr zu Gunsten der Gemeinde ausfiel.