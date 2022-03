Schwerpunkte

Starkes Signal für den Fußverkehr

07.03.2022

25 Gemeinden, Städte und Landkreise in Baden-Württemberg feiern mit der Schritte-Challenge das Zu-Fuß-Gehen.

Mit dem Auftakt der Schritte-Challenge in der Stadt Ludwigsburg feiert die „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg“ (AGFK-BW) das Zu-Fuß-Gehen. Insgesamt 25 Gemeinden, Städte und Landkreise beteiligen sich bis zum 2. Mai an der vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg geförderten Aktion. Die AGFK-Kommunen und ihre Mitarbeitenden zeigen, wie täglich mehr Wege zu Fuß zurückgelegt werden können und dass sich Zu-Fuß-Gehen positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirkt. Mit der Mitmachaktion machen die Kommunen auf die Belange der Fußgängerinnen und Fußgänger aufmerksam.