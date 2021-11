Schwerpunkte

„Stäbchen rein, Spender sein“

08.11.2021 05:30

Der Turnverein Unterboihingen hatte kürzlich im Rahmen des Heimspieltags seiner Fußballmannschaft zu einer Spendenaktion für Regina Schumacher aufgerufen und insgesamt über 1300 Euro gesammelt. Der Betrag resultiert aus den Einnahmen der Eintrittskarten, dem Verkaufserlös von Essen und Getränken und von Spenden vieler Besucher. Der Verein hat diesen Spendenbetrag, der für die DKMS bestimmt ist, auf 1400 Euro aufgerundet. Was den TVU besonders freut ist, dass für Regina Schumacher, die an Blutkrebs erkrankt ist, ein passender Spender gefunden wurde. Nichtsdestotrotz ruft der TVU all jene auf, die sich bis jetzt noch nicht registriert haben, das nachzuholen. Den symbolischen Scheck präsentieren Alexander Gründel, er hatte die Idee für die Spendenaktion und war verantwortlich fürs Sponsoring (links), und Michael Schöttner, Vorstand Sport. pm Foto: pm