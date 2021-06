Schwerpunkte

Stadtradeln – der Gemeinderat Köngen ist dabei

22.06.2021 05:30

Von Montag, 28. Juni, bis Sonntag, 18. Juli, radelt Köngen bei der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ mit. Unter www.stadtradeln.de/koengen können sich die Bürger registrieren und als Einzelperson oder innerhalb eines Teams fleißig Kilometer sammeln. Es haben sich bereits über 50 Radler angemeldet, die bisher in etwa 15 Teams organisiert sind. Eingeladen sind alle, sich in der offenen Köngen-Gruppe oder als Verein, als Freundeskreis oder als Firma zu registrieren. Der Gemeinderat ist bereits startklar und freut sich über viele Mitradler. Damit es sich so richtig lohnt in die Pedale zu treten, gibt es sowohl für die zehn besten Einzelteilnehmer als auch die drei erfolgreichsten Teams einen Preis. Nämlich ein hochwertiges Radtrikot im „Köngen-Design“. Die drei besten Teams aus dem Ort erhalten darüber hinaus eine Urkunde und ein Präsent der Fairtradetown Köngen. Mit der kosten-freien Stadtradel-App können die Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Wer keine App hat oder über keinen Internetzugang verfügt, kann die gefahrenen Kilometer an Katharina Keller, Telefon (0 70 24) 80 07-24, oder E-Mail k.keller@koengen.de übermitteln. pm