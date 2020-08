Schwerpunkte

Stadtführung für Parkinsongruppe

KIRCHHEIM/WEILHEIM (pm). Die Parkinson Regionalgruppe Kirchheim/Nürtingen trifft sich am Donnerstag, 27. August, 14.30 Uhr, am Max-Eyth-Haus (Stadtinfo) in Kirchheim. Andreas Kenner (MdL) lädt zu einer kleinen Stadtführung mit anschließender Bewirtung im Waldhorn (Außenbereich), Marktplatz ein. Wegen Corona muss das Treffen im Freien stattfinden. Es wird um eine Anmeldung bis zum 20. August, bei A. Epple, Marktplatz 2, in Weilheim, Telefon (0 70 23) 6552, E-Mail Kartographie.epple@t-online.de gebeten.

Zum Nordic Walking wird jeden Mittwoch ab 14 Uhr im Weilheimer Stadion eingeladen. Infos zum Gesprächskreis für Angehörige: bei Renate Götz, Telefon (0 71 53) 9 28 55 77.