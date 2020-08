Schwerpunkte

Stadtarchiv geöffnet

14.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Das Stadtarchiv Wendlingen in der Brückenstraße 15 wird am Mittwoch, 19. August, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr zur Benutzung geöffnet sein. Facharchivare des Kreisarchivs Esslingen kümmern sich um Fragen zur Stadtgeschichte, Familien- und Hausgeschichte. Um die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten, sind nur zwei Benutzer nach Terminvergabe gleichzeitig im Raum zugelassen (Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen). Die Stadtverwaltung bittet deshalb um verbindliche Terminvereinbarung mit dem Kreisarchiv Esslingen, Telefon (0711) 3 90 24 23 40. Das Stadtarchiv ist in der Regel jeden dritten Mittwoch des Monats geöffnet.