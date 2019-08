Stadt Kirchheim feiert kulturelle Vielfalt

Interkulturelle Wochen vom 7. September bis 8. Oktober

KIRCHHEIM (pm). Unter dem Motto „Miteinander leben“ finden vom 7. September bis 8. Oktober wieder die „Interkulturellen Wochen“ in Kirchheim statt. Gemeinsam mit engagierten Vereinen und Einrichtungen laden Stadtverwaltung und Integrationsrat dazu ein. Acht Veranstaltungen bieten Gelegenheit, einander bei kulinarischen Genüssen, Musik, Theater, einem Filmabend sowie bei Erzählungen und Gesprächen persönlich kennenzulernen und sich näherzukommen. Dabei ist für jeden etwas geboten: Die Hungrigen finden beim Gemeinde- und Nachbarschaftsfest in der „Alten Moschee“ vom 20. bis 22. September, beim internationalen Buffet „Bunt gewürzt“ im Mehrgenerationenhaus Linde am 22. September und bei der Brotbackaktion des „Internationalen Frauentreffs“ am 8. Oktober Gelegenheit, kulinarische Spezialitäten auszuprobieren. Für die Jüngeren steigt am 20. September anlässlich des Weltkindertags ein großes Spielefest auf dem Kirchheimer Marktplatz. Dort bieten unter anderem eine Hüpfburg und ein Spielmobil Raum zum Austoben. Auch beim alljährlichen Sommerfest in der Gemeinschaftsunterkunft in der Charlottenstraße – dieses Mal zum Ende der Sommerferien am 7. September um 14 Uhr – ist für Spielangebote gesorgt. Die interkulturelle Band „Die Wüstenblumen“ sorgt für gute Stimmung. Speisen und Getränke werden bereitgehalten.

Film über die Lage in Afghanistan