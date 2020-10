Schwerpunkte

Stadt baut Parkhaus im Otto-Quartier

22.10.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Das Parkhaus ist das erste Gebäude, das im neuen Otto-Quartier fertiggestellt wird – Bis dahin gilt es noch einige Fragen zu klären

Mit dem Bauvorhaben der Volksbank auf dem sogenannten „Behrparkplatz“ (wie berichtet) fallen am Wendlinger Bahnhof sehr viele Parkplätze auf einen Schlag weg. Diese P&R-Parkplätze sollen jenseits der Bahnschienen mit einem neuen Parkhaus aufgefangen werden. Dazu gibt es jedoch noch viele Fragen zu klären, wie die Sitzung des Gemeinderats am Dienstag gezeigt hat.

Wie dieses Modell des Otto-Quartiers zeigt, ist das Parkhaus an der Ecke Schäferhauser Straße/Schwanenweg geplant. Das zu sehende Gebäude des Parkhauses ist ein vorläufiger Entwurf und muss der tatsächlichen Gestaltung nicht entsprechen. ms-Architekturmodelle

WENDLINGEN. Das geplante Parkhaus soll für die Zugpendler an der Ecke Schäferhauser Straße und Schwanenweg in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof entstehen. Dieser Teil ist ebenfalls Bestandteil der Neubebauung auf dem ehemaligen HOS-Areal (Otto), das von der CG-Elementum erworben worden ist. Bislang sind für das Parkhaus fünf Stockwerke vorgesehen. Erschlossen werden soll das Gebäude über den Schwanenweg, der nach der Neuordnung in diesem Bereich ein wenig in südlicher Richtung verrückt wird. Nach den bisherigen Gesprächen zwischen Stadt und CG-Elementum sollen neben den Zugpendlern weitere Parkflächen für die Nutzer im Otto-Quartier zur Verfügung stehen. Die Stadt möchte deshalb, dass die CG einen Teil der Kosten für den Parkhausneubau übernimmt.