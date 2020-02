Sprengarbeiten abgeschlossen

Restvortrieb für den Bau der Kleinen Wendlinger Kurve gestartet

WENDLINGEN/OBERBOIHINGEN (pm). Die Arbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm schreiten weiter voran. Im Bereich Wendlingen baut die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH seit April des vergangenen Jahres die sogenannte Kleine Wendlinger Kurve. Diese wird die Neubaustrecke Wendlingen–Ulm an die bestehende Bahnstrecke Plochingen–Tübingen anbinden. Wie die Deutsche Bahn nun mitteilt, ist der Vortrieb des oberen Teils der Tunnelröhre, der sogenannten Kalotte, beendet. Derzeit läuft der Vortrieb des unteren Teils der Tunnelröhre (Strosse und Sohle). Der Vortrieb erfolgt vom Nordportal aus, also von der Baustelleneinrichtungsfläche in Richtung des Kreisverkehrs „Froschländerkreisel“ bei Oberboihingen.

Die in der Anwohnerinformation Mitte Januar angekündigten Lockerungssprengungen sind nun abgeschlossen, heißt es in der Pressemitteilung von der Bahn weiter. Im weiteren Verlauf des Vortriebs werden voraussichtlich keine Sprengungen mehr notwendig sein. Der weitere Vortrieb erfolge nun konventionell mit Bagger und Meißel. Auf die gleiche Weise wurde bereits die Kalotte vorgetrieben.