Schwerpunkte

Sportangebote und Beginn neuer Kurse

11.01.2022 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Ab Februar starten wieder Sportangebote in der Abteilung Jedermann beim Turnverein Unterboihingen. Angeboten werden Frauengymnastik am Montag, 17.30 bis 18.30 Uhr in der Kleinturnhalle, Sporthalle am Berg; ebenfalls montags von 18 bis 19 Uhr, Gymnastik für Frauen und Männer. Es wird gebeten, sich über E-Mail Silke.knutzen-bernauer@gmx.de anzumelden.

Männergymnastik ist montags von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Kleinturnhalle, Sporthalle am Berg; Gymnastik für junggebliebene Frauen am Montag, 19.30 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle Gartenschule; Gymnastik für Frauen und Männer immer mittwochs, 19.30 bis 20.30 Uhr in der Kleinturnhalle, Sporthalle am Berg. Ebenso starten neue Kurse: Kraftraum, Freitag, 14. Januar, 9 bis 10.30 Uhr in der Sporthalle Gartenschule (insgesamt zwölf Mal); Pilates, Dienstag, 1. Februar, 19.30 bis 20.30 Uhr in der Kleinturnhalle, Sporthalle am Berg (zehn mal); Vinaysayoga, Mittwoch, 16. Februar, 18.30 bis 19.30 Uhr, im Gymnastikraum 1 und 2, Sporthalle Gartenschule (14 mal). pm

Anmeldung per E-Mail an die Geschäftsstelle des TV Unterboihingen info@tv-unterboihingen.de.