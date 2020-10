Schwerpunkte

Sportangebot im Freien

15.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KÖNGEN (pm). Für Frauen und Männer jeden Alters, die sich in Corona-Zeiten lieber an der frischen Luft bewegen möchten, macht die Familienbildungs-arbeit Köngen an acht Freitagen vom 23. Oktober bis 18. Dezember, jeweils von 10 bis 11 Uhr, ein Sportangebot unter der Leitung von der Präventions-, Fitness- und Gesundheitstrainerin Bianca Veit. Gerade im Herbst und Winter ist es besonders wichtig, sich fit und beweglich zu halten, um mit einem gestärkten Immunsystem gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Bei dieser Sporteinheit ist von Kräftigung über Mobilisation bis Ausdauer und Dehnung, im Stand und in Bewegung, angepasst an die Gruppe, alles dabei – natürlich mit Abstand. Bei Niederschlag fällt die Stunde aus. Der Kurs findet im Römerpark, Anfahrt über die Ringstraße, in Köngen statt. Anmeldungen unter Telefon (0 70 24) 86 87 89 oder E-Mail anmeldung@fba-koengen.de.