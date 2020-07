Schwerpunkte

Sperrung wegen Bahnbaustelle

23.07.2020 05:30

NELLINGEN/NEUHAUSEN (pm). Wegen der Neubaustrecke zwischen Stuttgart und Ulm wird die Autobahnanschlussstelle Esslingen umgebaut. Dort entstehen unter anderem drei Eisenbahnbrücken und zwei Straßenbrücken. Eine der Brücken quert die Landesstraße 1202 zwischen Ostfildern-Nellingen und Neuhausen auf den Fildern. Zur Vorbereitung des Einbaus der Brückenverbundträger muss die Landesstraße am Wochenende Freitag, 24. Juli, bis Sonntag, 26. Juli, im Bereich der Unterquerung der A 8 nachts zeitweise gesperrt werden. Die Sperrungen dauern in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag jeweils von 22 bis 5 Uhr. Am Sonntagabend ist die Landesstraße von 20 bis 24 Uhr gesperrt. Im Zuge dieses Umbaus finden auch Arbeiten an der Einmündung der Neuhauser Straße in die L 1202 statt. Dazu muss am selben Wochenende die Körschtalbrücke in beide Richtungen gesperrt werden. Diese Sperrung beginnt am Freitag, 24. Juli, um 22 Uhr, und endet am Montag, 27. Juli, um 5 Uhr. Im Zeitraum von September bis Dezember sind an fünf weiteren Wochenenden an der Anschlussstelle nächtliche Sperrungen der L 1202 vorgesehen, über die die Bahn rechtzeitig informieren wird.