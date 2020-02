Speaker-Weltrekordler aus Köngen

11.02.2020 05:30, Von Harald Flößer — E-Mail verschicken

Tobias Hochenrieder und seine Frau Michelle Wang sind in München Speaker-Slam-Weltmeister geworden

Tobias Hochenrieder, der bei der Unternehmensberatung Staufen AG in Köngen arbeitet, errang zusammen mit seiner Frau Michelle Wang beim Speaker-Slam in München einen „Excellence Award“.

Mit Reden überzeugen können Michelle Wang und Tobias Hochenrieder (links). Rechts der Jury-Vorsitzende Hermann Scherer. Foto: Pfau

KÖNGEN. Menschen emotional mitnehmen, sie für eine Sache oder eine Überzeugung begeistern, und das in einem Zeitlimit von vier Minuten – Tobias Hochenrieder und seine Frau Michelle Xue Wang beherrschen das meisterhaft. Bei einem internationalen Wettbewerb mit Mitstreitern aus 20 Nationen holten sich der 41-Jährige, der bei der Staufen AG in Köngen beschäftigt ist, und seine neun Jahre jüngere Partnerin in München einen „Excellence Award“ und dürfen sich als Teilnehmer eines Sechs-Stunden-Rede-Marathons nun Speaker-Slam-Weltrekordler nennen. Wang setzte noch eins drauf: Für ihren bewegenden Vortrag über ihren Lebensweg erhielt die Unternehmensberaterin den Publikumspreis.