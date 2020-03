SPD fordert Verzicht auf Kita Gebühren

31.03.2020

KIRCHHEIM (pm). Angesichts der Schließung von Schulen, Kitas und Horteinrichtungen im ganzen Land regen SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und der Familienpolitische Sprecher der SPD Andreas Kenner aus Kirchheim eine Landeshilfe für Kommunen und andere Träger dieser Einrichtungen an.

Viele Städte und Gemeinden hätten schon von sich aus erklärt, dass sie während der erzwungenen Schließungen durch den Coronavirus darauf verzichten werden, Gebühren für Kitas und der Ganztagsbetreuung an Schulen einzuziehen, teilen Kenner und Stoch mit. Das sei ein fairer Schritt und entlaste Familien in einer Zeit, in der das verfügbare Einkommen durch Verdienstausfälle oder Kurzarbeit ohnehin spürbar sinkt, finden Stoch und Kenner. „Das Land muss verhindern, dass Städte und Gemeinden, aber auch andere Träger von Betreuungsangeboten aufgrund ihrer Fairness auf den Kosten sitzenbleiben“, so die Forderung der beiden SPD-Politiker. Stoch und Kenner rufen die Landesregierung daher auf, mit einem Hilfspaket eine klare, einheitliche und verlässliche Regelung zu schaffen, die nicht zu Lasten der Kommunen und anderer Träger geht: Gebühren werden nicht erhoben, dafür sorgt das Land mit einem Ausgleich an die Kommunen. Die SPD habe mit den anderen Fraktionen im Landtag dafür gesorgt, dass die Landesregierung erhebliche Finanzmittel an die Hand bekomme, um in der Krise Hilfe leisten zu können.