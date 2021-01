Schwerpunkte

SPD Köngen fordert PIA-Stelle für’s Kinderhaus

Kommune soll als Träger von Kindertagesstätten Ausbildungsplätze anbieten

KÖNGEN (sg). Bis man Erzieher ist, durchläuft man jedoch eine ganz schöne Durststrecke. Die Ausbildung dauert vier bis fünf Jahre. Eine Ausbildungsvergütung gibt es erst im letzten Ausbildungsjahr, dem Anerkennungspraktikum, bei dem die Azubis in Kitas mitarbeiten. Die Ausbildung ist oft auch noch gebührenpflichtig.

Seit dem Jahr 2012 gibt es in Baden-Württemberg PIA. Nein, das ist keine moderne Mary Poppins. PIA steht für Praxisintegrierte Ausbildung. Sie dauert drei Jahre und die angehenden Erzieher arbeiten ab dem ersten Jahr an zwei Tagen in der Woche in einer Kita mit. Und verdienen Geld. Im November 2019 beschloss der Köngener Gemeinderat, künftig auch PIA-Stellen anzubieten. In der Kita Burggärtle.

Die Sozialdemokraten fordern nun in einem Haushaltsantrag, die freie Ausbildungsstelle im Kinderhaus Regenbogen ebenfalls mit einer PIA-Auszubildenden zu besetzen. Die Stelle sollte offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder besetzt werden. Jedoch ist die SPD der Ansicht, dass die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Erzieherinnen ohnehin weiterhin angespannt ist. Und das, obwohl andererseits händeringend nach Personal gesucht wird. „Deshalb sollten alle Träger, insbesondere kommunale, von Kindertageseinrichtungen in ihren Anstrengungen, Ausbildungsplätze anzubieten, nicht nachlassen“, schreibt die SPD in ihrem Antrag.