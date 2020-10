Schwerpunkte

Spaziergang für Trauernde

09.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

ESSLINGEN (pm). Das Hospiz Esslingen macht mit „Trauer-Schritte“ Trauernden ein Angebot zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. Organisiert vom Trauerbereich des Hospizes sind trauernde Menschen einmal im Monat am Sonntagnachmittag zu einem gemächlichen Spaziergang von etwa zwei Stunden Dauer eingeladen, begleitet von einer ausgebildeten Trauerbegleiterin. Der Spaziergang gibt die Möglichkeit, sich mit anderen auf den Weg zu machen, in der Natur zur Ruhe zu kommen oder mit Wahrnehmungsübungen auch Neues zu entdecken. Der nächste Spaziergang findet am Sonntag, 18. Oktober statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr in Esslingen-Rüdern an der Haltestelle Bürgerhaus RSKN nach Ankunft der Buslinie 109 (Umsteigen von der Linie 111 an der Haltestelle Krummenacker).

Der Rundweg führt nach Sulzgries; Abfahrt an der Haltestelle Sulzgries Schule möglich oder am Startpunkt Rüdern Bürgerhaus. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich und die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Zudem müssen diese eine Mund-Nase-Bedeckung mitbringen. Auf eine gemeinsame Einkehr wird vorerst verzichtet. Die Spaziergänge finden bei jedem Wetter statt. Teilnehmende sollten sich bei Bedarf etwas zu trinken mitnehmen. Das Angebot ist kostenfrei.

Anmeldung unter Telefon (07 11) 13 63 20 10 oder E-Mail s.kraenzle@hospiz-esslingen.de.