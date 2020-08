Schwerpunkte

Spaziergang für Trauernde

20.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM/LENNINGEN (pm). Am Mittwoch, 16. September, von 17 bis 19 Uhr lädt die Arbeitsgemeinschaft Hospiz in Zusammenarbeit mit der AG Schnittpunkt Leben und Unser Netz zu einem Spaziergang für Trauernde ein. Treffpunkt ist der Parkplatz an der alten Turnhalle, Heerweg 20 in Oberlenningen. Nach dem Tod eines nahestehenden Menschen ist der Weg oft schwer. Der Spaziergang für Trauernde lädt dazu ein, im Gehen und in Gesellschaft anderer Trauernder und einiger Trauerbegleiterinnen über dieses schwere Thema zu sprechen. Die Natur schenkt Freude, lenkt ab und ist im Wandel der Jahreszeiten immer wieder neu zu betrachten. Das bringt andere Gedanken und bietet eine gute Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es ist eine Anmeldung erforderlich bei: Arbeitsgemeinschaft Hospiz Kirchheim, Telefon (01 72) 7 45 52 94, E-Mail info@hospiz-kirchheim.de, www.hospiz-kirchheim.de.