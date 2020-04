Spaß muss sein

Die Lage ist ernst. Doch gegen die Angst, Panik oder auch gegen die Langeweile daheim auf der Couch hilft ein wenig Humor. Den beweisen gerade ziemlich viele Menschen mit lustigen Posts im Netz. Da begegnet Rotkäppchen im Wald, nein, nicht dem bösen Wolf, sondern der Polizei. „Soso, die Großmutter besuchen. Macht dann 250 Euro“, sagt der unbestechliche Beamte. Ein anderer postet den guten Rat des Großvaters, der immer sagte: „Bei kleinen Problemen hilft der Fachmann, bei großen der Flachmann“. Nun, manchmal stimmt das. Und wer an Ostern mal was anderes als bunt bemalte Hühnereier verstecken will: Wie wäre es denn mit einer Packung des weißen Goldes? Ultrasoft und vierlagig natürlich. Zu den Feiertagen muss das schon drin sein. Ein besonderer Dank gilt aber jenen, die in der Krise auch an ihre Haustiere denken. So geht der Hund, der auf sich hält, künftig nicht mehr ohne Corona-Schutzmaske aus dem Haus. Gesehen in der FAZ. sg