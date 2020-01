Spannung, Spaß und Action waren garantiert

27.01.2020 05:30, Von Gerlinde Ehehalt — E-Mail verschicken

Vergnüglicher Abend mit Improvisationstheater bei den Köngener Kulturtagen

Das Ensemble des Improtheaters Stuttgart gastierte am Freitagabend in der Zehntscheuer in Köngen und bot dem begeisterten Publikum zwei Stunden lang Spannung, Spaß und Turbulenz bei einem „Premierenfeuerwerk“ der besonderen Art.

Das Ensemble des Improtheaters bescherte dem Publikum einen spritzigen Abend mit spontanen Geschichten und viel Situationskomik. Foto: Ehehalt

KÖNGEN. „Wer weiß was Improtheater ist? “, rief Kerstin Manz und stürmte mit ihren Schauspielkollegen Stephanie Hunger und Ralf Zdraila-Zeckelly zu Beginn des Theaterspektakels die kleine Bühne der Zehntscheuer. Alle drei waren in dezentes Schwarz gekleidet und aus ihren verschmitzten Augen blitzte bereits die Vorfreude auf eine kreative Sause mit dem Publikum.