Schwerpunkte

Sommernachtskino geht in die letzte Woche

25.08.2020 05:30, Von Andreas Volz — E-Mail verschicken

Zuschauer verhalten sich in Corona-Zeiten sehr diszipliniert und genießen trotzdem die Filme an überwiegend lauen Sommerabenden

Trotz Champions League und Wolkenbruch: Eine treue Fangruppe des Kirchheimer Sommernachtskinos erscheint fröhlich in einheitlichen „Trikots“. Foto: pr

KIRCHHEIM. Sein Domizil auf dem Kirchheimer Martinskirchplatz ist für das Sommernachtskino nun schon im 18. Jahr der Normalfall. In dieser Woche steht das „Kinder-Kirchen-Kino“-Festival an: Am Mittwoch, 26. August, läuft „Peter Hase“ in der Kirche, am Donnerstag, 27. August, folgt „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“.