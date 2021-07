Schwerpunkte

Glasperlenspiel auf dem Sommerdorf Wendlingen

20.07.2021 05:30

Foto: jüp

WENDLINGEN. Was war das doch für eine Party am vergangenen Sonntagabend im Wendlinger Sommerdorf. Als musikalisches Highlight zur Halbzeit des Pop-Up Biergartens direkt in der Stadtmitte, holten sich die Macher hinter dem Projekt die Band „Glasperlenspiel“ nach Wendlingen. Diese spielten am Morgen noch im ZDF-Fernsehgarten und standen dann abends auf „ihrer bisher kleinsten Bühne bei einem Auftritt“, wie Simon Bangert mit einem Schmunzeln zugeben muss. Das Elektropop-Duo um Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg füllt üblicherweise doch große Hallen statt Biergärten. „Wir dachten uns, die beiden passen mit ihrer Musik vom Flair her genau hierher. Fröhliche Musik für alle Altersgruppen und das im Sonnenschein“ so Bangert. Eine gute Entscheidung von ihm und seinem Partner Christian Wohlfahrt hierfür auf „Glasperlenspiel“ zu setzen. Die Besucher sprangen ausgelassen zum Takt mit. Und zwar durchweg in allen Reihen. Am Vormittag hatte bereits der Musikverein Unterboihingen beim klassischen Frühschoppen für Stimmung gesorgt. Schon Stunden vor dem Konzert füllte sich am Abend der Biergarten. 500 Personen wären auf der Fläche von der Stadt genehmigt gewesen, doch die Veranstalter entschieden sich zugunsten von Sitzplätzen an Biertischen, den Eintritt zu beschränken. „Die letzten Karten gingen an der Abendkasse weg“ sagte Bangert. Derweil sangen und tanzten hinter ihm gut 300 Gäste ausgelassen und stimmten dann bei der Zugabe nochmals lauthals mit ein, als hätten sie ein ganzes Jahr schon auf diese eine Textzeilen gewartet: „Ich wünsch’ dir noch ein geiles Leben, ab jetzt wird es mir besser gehen“. Am Donnerstag hätte eigentlich Comedian „Herr Schröder“ auftreten sollen. Doch als der Wetterdienst eine Sturmwarnung angekündigt hatte, entschieden sich die Verantwortlichen des Sommerdorfs, den Auftritt zu verschieben. „Wir würden da kein Risiko für unsere Besucher eingehen wollen“, versichert Bangert. Der Auftritt findet nun am kommenden Sonnntag, 25. Juli, 19 Uhr, statt. Restkarten hierfür gibt es auch noch im Vorverkauf unter www.diginights.de. Daniel Jüptner