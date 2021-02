Schwerpunkte

Solidarisch zeigen und das Warenangebot vor Ort nutzen

10.02.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Gemeinsame Aktion von „Wendlingen am Neckar aktiv“ und der Stadt Wendlingen: „Kauf lokal“, damit die Vielfalt auch nach Corona erhalten bleibt

Unter den Folgen der Pandemie haben hauptsächlich Händler und Gastronomen zu leiden. Der Handelsverband sieht in Deutschland Zehntausende Geschäfte in ihrer Existenz bedroht. Dies nimmt der Einzelhandelsverein „Wendlingen aktiv“ zusammen mit der Stadt Wendlingen zum Anlass, um auf die prekäre Situation hinzuweisen und ruft die Einwohner auf, vor Ort einzukaufen.

Bürgermeister Steffen Weigel, der städtische Wirtschaftsförderer Richy Bauer und der Vorsitzende von „Wendlingen aktiv“, Wilfried Schmid (von links), machen auf die Aktion aufmerksam. gki

WENDLINGEN. Werbebanner an den Stadteingängen machen darauf aufmerksam: „Du für Wendlingen am Neckar, für Dich, kauf lokal!“ Mit diesem Slogan will Wendlingen aktiv auf die Lage der Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomie aufmerksam machen und dafür werben, dass die Einwohner sich mit ihnen solidarisch erklären und bei ihnen einkaufen. Zwar geht das gerade wegen des Lockdowns nicht wie sonst, indem man in den Laden oder ins Restaurant geht, aber man kann stattdessen alles bestellen, viele Händler haben eine eigene Homepage oder haben in der Krise andere Wege gefunden, um mit ihrer Kundschaft in Kontakt zu treten. Abholen können Kunden fast alles und einige Händler liefern auch nach Hause.