Schwerpunkte

Solarenergie auf Flächen der Landwirtschaft

15.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Schäfer von Bündnis 90/Die Grünen sieht im dezentralen Ausbau von Erneuerbaren Energien auch in der hiesigen Region ein großes Potenzial.

Ein effektiver Klimaschutz braucht gemeinsame Lösungen. – In einem gemeinsamen Eckpunktepapier haben die Bundesministerien für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), für Umwelt (BMUV) und für Landwirtschaft (BMEL) erarbeitet, wie landwirtschaftliche Flächen künftig auch zur Gewinnung von Solarenergie genutzt werden können. „So können wir den dezentralen Ausbau der Erneuerbaren Energien, wie wir ihn auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben, auch bei uns in der Region vorantreiben. Dabei werden auch die Belange der Landwirtinnen und Landwirte sowie des Naturschutzes im Auge behalten. Mehr Klimaschutz bedeutet deshalb auch mehr Naturschutz und bietet neue Chancen für unsere Landwirtschaft“, betont der Esslinger Bundestagsabgeordnete der Grünen Sebastian Schäfer in einer Pressemitteilung.

Die Flächen in der Landwirtschaft auch für die Energiegewinnung zu nutzen, könne einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Gerade vor dem Hintergrund einer stetig wachsenden Nachfrage nach nachhaltiger Energie seien solche Flächen wichtig. Derzeit werden auf den Flächen bis zu 60 Gigawatt an nachhaltiger Energie produziert. Das zusätzliche Potenzial liegt bei bis zu 140 Gigawatt.