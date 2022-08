Schwerpunkte

So ist der Stand bei den Baustellen in Wendlingen

06.08.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

In weiten Teilen Wendlingens wird aktuell verstärkt die Infrastruktur erneuert. Baustellen gibt es in der Ludwigstraße, in Verlängerung der Ohmstraße, aber auch in der Stadtmitte: Ab Montag ruhen in der Albstraße für drei Wochen die Bauarbeiten.

Die verlängerte Ohmstraße reicht bis zur Bodelshofer Straße. Rechts von der Straße sind die Arbeiten für das Regenrückhaltebecken zu sehen.

WENDLINGEN. Straßenbaustellen sind häufig mit Sperrungen verbunden und für die meisten Verkehrsteilnehmer gehören sie zu den unerfreulichsten Ereignissen. Da ist Geduld bei Auto- und Lkwfahrern gefragt, die der eine mehr und der andere weniger hat. Wenn der Straßenbau dann abgeschlossen und die Sperrung aufgehoben ist, dann freuen sich alle an der Neuerung.