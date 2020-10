Schwerpunkte

Sitzung Gemeinderat

16.10.2020 05:30

KÖNGEN (pm). Der Gemeinderat in Köngen kommt am Montag, 19. Oktober, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Die Bevölkerung ist dazu um 19 Uhr in den Festsaal der Eintrachthalle eingeladen. Die Tagesordnung sieht folgende Themen vor: Beschlussfassung über die Neuausrichtung/Weiterentwicklung der Energieagentur Landkreis Esslingen gGmbH zur Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH sowie den Beitritt zum Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen und die Vereinssatzung.

Des Weiteren gibt es einen Rechenschaftsbericht und Feststellung der Jahresrechnung 2018; Vorstellung der Schulkindbetreuung und Personalbedarf ab dem kommenden Haushaltsjahr; Vereinbarung zwischen Deutsche Bahn und Gemeinde über die Verlegung einer Druckentwässerungsleitung beim Seehof; Bausachen; Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung; Bekanntgaben, Anträge, Verschiedenes, Bürgerfrageviertelstunde.