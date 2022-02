Schwerpunkte

Sind Hausarztpraxen ein Auslaufmodell?

11.02.2022 05:30, Von Elke Hauptmann — E-Mail verschicken

Laut dem Sozialministerium gibt es im Land noch kein Gebiet mit einer ärztlichen Unterversorgung. Aber die Aussichten sind nicht gerade rosig – auch nicht im Landkreis Esslingen.

Bedarfsplanung: Wo Ärzte gebraucht werden, regelt die sogenannte Bedarfsplanung. Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen prüft regelmäßig, welche Planungsbereiche über- oder unterversorgt sind. Hausärzte werden dabei kleinräumig geplant, Fachärzte hingegen großflächiger – je spezialisierter, desto größer der Planungsbereich Ansiedlung: In gesperrten Gebieten dürfen sich Ärzte, die gesetzlich Versicherte behandeln möchten, nur niederlassen, wenn sie die Praxis eines Vorgängers übernehmen, im Jobsharing tätig werden oder sich anstellen lassen. In offenen Planungsbereichen sind Neugründungen möglich.

Hausarztsitze: Laut KVBW sind im Planungsbereich Esslingen mit 224 178 Einwohnern 118,37 Hausärzte tätig, die Soll-Zahl liegt bei 130,5. Dann läge der Versorgungsgrad bei 100 Prozent. Im Bereich Nürtingen (113 128 Einwohner) sind es 62,75 Hausärzte, benötigt werden mindestens 67. Im Bereich Kirchheim (110 158 Einwohner) ist der Bedarf mit 72,25 Hausärzten bei einem Soll-Wert von 67,50 Medizinern gedeckt.

Der Landkreis Esslingen verfügt über eine gute fachärztliche Versorgung. Das ist die gute Nachricht aus dem Sozialministerium. Weniger erfreulich stellt sich die Situation bei den Hausärzten dar: Der rechnerische Versorgungsgrad in den sogenannten Mittelbereichen Esslingen und Nürtingen liegt derzeit bei 90,9 und 93,9 Prozent. Das geht aus einer Antwort von Sozialminister Manne Lucha auf die Anfrage des Nürtinger FDP-Landtagsabgeordneten Dennis Birnstock hervor. In Kirchheim liegt die Quote bei immerhin 107,2 Prozent. Der Grenzwert zwischen Bedarfsdeckung und Überversorgung liegt bei 110 Prozent.