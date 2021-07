Schwerpunkte

Serienauftakt: Wieviele Gewerbegebiete gibt es rund um die Region Wendlingen?

09.07.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Serie: Standorte für die Zukunft – Hat Gewerbe in der Region Wendlingen/Kirchheim noch genügend Raum?

Die Wirtschaft steht vor großen Veränderungen. Neue Technologien stehen in den Startlöchern. Doch gibt es für diese Transformation genügend Gewerbegebiete? Wir schauten uns zwischen Wendlingen, Kirchheim, Wernau, Köngen, Unterensingen und Oberboihingen um. Den Anfang macht das geplante Industriegebiet Hungerberg in Dettingen/Teck.

Der Hungerberg auf der Gemarkung Dettingen/Teck: Ein Teil soll in ein Industriegebiet umgewandelt werden. Fotos: Holzwarth

DETTINGEN/KIRCHHEIM. Felder, Streuobstwiesen und die große Baustelle für die ICE-Trasse – das ist der Hungerberg. Insgesamt 42 Hektar umfasst diese derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche, die sich auf der Gemarkung der Gemeinde Dettingen befindet. Und genau hier soll es entstehen: das Mega-Gewerbegebiet. Nicht auf den gesamten 42 Hektar freilich. Auf 21,5 Hektar wurde es inzwischen reduziert. Um Missverständnisse zu vermeiden, wie Dettingens Bürgermeister Rainer Haußmann sagt. Denn in dem derzeit noch gar nicht vorliegenden Bebauungsplan würden ebenfalls nur 21,5 Hektar Fläche ausgewiesen. Doch derzeit ist nicht sicher, ob auf dieser Fläche überhaupt jemals gebaut werden wird. Eine Bürgerinitiative will den „Hungerberg“ als das erhalten, was er ist: ein Stückchen Natur, in dem man wandern und radfahren kann. Und keine Fläche, bei der man auf Industriebauten blickt.