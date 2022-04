Schwerpunkte

Seniorennachmittag

WENDLINGEN. Nach zwei Jahren Zwangspause lädt die Stadt Wendlingen am Dienstag, 17. Mai, 14.30 Uhr, wieder zu einem Seniorennachmittag in den Treffpunkt Stadtmitte ein. Einlass ist bereits ab 13.45 Uhr. Die kostenlosen Eintrittskarten für die Teilnahme am Seniorennachmittag sind im Rathaus, Zimmer 1.11, in der Stadtbücherei, im Bürgertreff MiT sowie im Bürgerbüro der Stadt ab Montag, 2. Mai, zu den üblichen Öffnungszeiten erhältlich. Für Gehbehinderte wird mit Unterstützung der DRK-Ortsgruppe ein Fahrdienst eingerichtet. Wer hiervon Gebrauch machen möchte, sollte sich unter Telefon (0 70 24) 9 43-2 92 melden. pm