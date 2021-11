Schwerpunkte

Seniorengolfer spenden für Kinderdorf

17.11.2021

Groß war die Freude im Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg als die Captains der Seniorengolfer im Golfclub Kirchheim-Wendlingen, Inge und Klaus Mierke, symbolisch einen überdimensionalen Scheck über 3100 Euro übergaben. Wolfgang Bartole (links), Vorstand für Wirtschaft und Finanzen in der Einrichtung im Hohenlohekreis, bedankte sich im Namen der Kinder und Erzieher für diese Spende. Das Geld wird vorwiegend für Erlebnis- und Zirkuspädagogik sowie zur musikalischen Ausbildung verwendet werden. „Solche Ausgaben sind über die staatlichen Zuschüsse für das Kinderdorf nicht gedeckt“, erläuterte Wolfgang Bartole. Die Kinder aber brauchen solche Angebote, sie wirken sich günstig auf deren Entwicklung aus. Anlass für die Spende ist das 25-jährige Bestehen der Seniorengolfer. Am Jubiläumsfestabend hatte der Erlös einer Tombola den Grundstein für die Spende gelegt. pm