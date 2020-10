Schwerpunkte

Seniorengolfer spenden ans „Olgäle“

28.10.2020

An einem ihrer letzten Spieltage in dieser Saison haben die Seniorengolfer im Golfclub Kirchheim-Wendlingen bei einem Charity-Turnier zugunsten der Olgäle-Stiftung für das kranke Kind in Stuttgart gespendet. Eine gut ausgestattete Tombola erbrachte durch Losverkauf und zusätzliche Spenden bereits mehr als 2000 Euro. Danach haben Mitglieder der Seniorengemeinschaft, die nicht an diesem Turnier teilnehmen konnten, noch weitere, teils erhebliche Summen gespendet, sodass letztlich der stolze Betrag von 3680 Euro zusammengekommen ist. Mit einem großen Scheck über diese Summe waren die Captains der Seniorengolfer, Inge und Klaus Mierke, kürzlich in Stuttgart. Vor dem Olgakrankenhaus konnten sie den Scheck an Felicitas von Hülsen, Vorstandsmitglied der Stiftung (Mitte), übergeben. „Wir freuen uns sehr, dass die Seniorengolfer so spendenfreudig sind und das Olgäle damit unterstützen“, sagte sie bei der Übergabe. Spendierfreudig hatten sich auch einige Ladengeschäfte und Restaurants in der Kirchheimer Innenstadt gezeigt und somit dazu beigetragen, dass das Kinderkrankenhaus, das für alle kranken Kinder in der gesamten Region Stuttgart zuständig ist, diese Unterstützung erfuhr. pm