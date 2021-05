Schwerpunkte

Selbsthilfegruppe Krebs informiert

(pm) Die Selbsthilfegruppe Krebs bietet am Mittwoch, 2. Juni, um 19 Uhr eine Zoom-Videokonferenz mit Birgit Kröger, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle Versorgung des Universitätsklinikums Tübingen an. Birgit Kröger stellt das Projekt CCC-integrativ vor. Viele Krebspatienten wünschen sich eine stärkere Berücksichtigung naturheilkundlich-komplementärer Verfahren in Medizin und Pflege. Um Patienten in dieser unsicheren Situation mit fundierter Beratung zu einer guten Entscheidung zu verhelfen, wurde das Projekt CCC-integrativ an der Universitätsklinik Tübingen etabliert. Eingeladen sind alle interessierten Krebspatienten. Anmeldung unter kontakt@selbsthilfe-krebs-kirchheim-teck.de. Der Link zur Einwahl wird zugesandt.