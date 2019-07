Selbsthilfegruppe für Defi-Träger

09.07.2019, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Am Donnerstag, 11. Juli, um 18 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe für Defibrillator-Träger Kirchheim und Umgebung und ihre Angehörigen zu einem geselligen Abend im „Café Panorama“ am Galgenberg 2 in Kirchheim. Das Treffen gibt allen Gelegenheit, sich in ungezwungener Runde zu unterhalten. Nähere Infos unter Homepage www.defiteck.de, oder unter den Telefonnummern (0 70 23) 90 92 74 oder (0 70 22) 5 09 91.