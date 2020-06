Schwerpunkte

Seit gestern ist Abellio am Start

15.06.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Verkehrsminister Winfried Hermann fuhr als einer der ersten mit dem neuen Anbieter durchs Neckartal

Gestern war für alle Zugfahrer nicht nur der Tag des Kleinen Fahrplanwechsels. Gestern war auch der Tag des großen Anbieterwechsels. Denn künftig fährt man durchs Neckartal nicht mehr mit der Deutschen Bahn, sondern mit Abellio. Verkehrsminister Winfried Hermann und Abellio-Geschäftsführer Rolf Schafferath stellten das Angebot gestern vor.

Abellio-Geschäftsführer Ralf Schafferath (vorne links) hört aufmerksam zu, als Verkehrsminister Hermann dem Fernsehteam die Vorzüge des neuen Zugangebots erläutert. Foto: sg

In Wendlingen stehen sie schon, die neuen Automaten der Firma Abellio. Gelb-weiß sind sie und nehmen damit die Farbgebung auf, die künftig auch die Züge ziert, die durchs Neckartal sausen. Es ist die Farbe von „bwegt“, der Mobilitätsmarke für Baden-Württemberg. Auch in Nürtingen sind sie schon installiert, die der DB stehen direkt daneben, sind aber außer Betrieb, was bei den Fahrgästen für kleine Irritationen sorgt. Denn einer will nach Bremen. Eine Fahrkarte dorthin kann er am Sonntag nicht lösen. Online? „Um Gottes Willen“, sagt er.